أخبار مصر | ندب "عبدالموجود" مساعدا لوزير التضامن الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ندب "عبدالموجود" مساعدا لوزير التضامن الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت نفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بندب أيمن عبدالموجود عابد، رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات للعمل بوظيفة مساعد وزير التضامن الإجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.

ومن بين المهام والاختصاصات التي نص عليها القرار كالأتي:-

- القيام بإعداد خطة لتطوير أداء منظمات المجتمع الأهلي بما يتفق مع القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يشمل مؤشرات قياس النتائج.

- المساهمة في تطوير قاعدة بيانات كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي والإشراف على تحديث بياناتها دوريًا، وفي إنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية.

- رسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

- معاونة الوزير في متابعة أعمال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

- المساهمة في إدارة ملف تنمية موارد الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وكسب التأييد لها وإعادة هيكلتها والتحديث الوظيفي لكافة الوظائف ذات الصلة.

- المساهمة في إعداد خطط الإحلال الوظيفي وتحديثها إلى جانب اعداد تقارير دورية عن التقدم الذي احرزته الوزارة في مجال العمل الأهلي.

- المساهمة في مراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والمبادرات بالوزارة المعنية بالعمل الأهلي بالتشاور مع الإدارات المركزية والإدارات الفنية بالوزارة والمديريات وتقديم المقترحات في هذا الصدد إلى وزير التضامن الإجتماعي.

- المساهمة في وضع إستراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها وتشجيع المجتمع الأهلى والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.

- المساهمة في وضع خطط وبرامج لتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات العمل الأهلي بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية بما يساهم قي تنفيذ الأنشطة التي تتفق مع خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي.

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- الإشراف على ومتابعة أعمال نشاط حج الجمعيات المنفذ من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة والعرض أول بأول على وزير التضامن الاجتماعي بالإجراءات والنتائج وتمثيل الوزارة مع الجهات المعنية بهذا الشان.