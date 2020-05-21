أخبار مصر | زاهي حواس: توت عنخ آمون مات بالملاريا.. وسننتصر على كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس: توت عنخ آمون مات بالملاريا.. وسننتصر على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن قدماء المصريين عرفوا نوعان من الأوبئة، الملاريا والتي انتشرت في العمارنة، وهي المدينة التي عاش فيها أخناتون، وقد مات الملك توت عنخ آمون متأثرًا بمرض الملاريا، واكتشف ذلك أحد علماء المصريات، والذي أكد أن الملاريا قضت على 70% ممن كانوا يعيشون في تل العمارنة.
جاءت تلك التصريحات للدكتور زاهي حواس مع إحدى القنوات العالمية من المتحف المصري بالتحرير، والذي تحدث فيها عن أهم اكتشافاته والأوبئة عند قدماء المصريين.
وأضاف حواس إلى أن النوع الثاني من الأوبئة التي انتشرت في عصر القدماء المصريين، هو وباء الطاعون، حيث انتشر في مختلف الحضارات الموجودة، واستمر لمدة طويلة، وسادت حالة من الرعب في ذلك الوقت من هذا الوباء بعد أن أصيب به أعداد كبيرة، واستطاع الأجداد التغلب عليه.
وأشار إلى أن المصري القديم كان نظيفًا، ويتبع الإجراءات الاحترازية تلقائيًا، وكان يأكل أطعمة صحية مثل البصل والثوم غيرها من الأغذية التي تقوي المناعة، وبلا شك أن تلك الإجراءات ساعدته في التغلب على هذا الوباء.
وختم حواس كلماته أنه كما تغلب المصري القديم على تلك الأوبئة فسوف يستطيع المصريون اليوم التغلب على فيروس كورونا المستجد بإذن الله، وأتمنى أن يتخلص العالم من هذه الجائحة ونعثر علي العلاج قريبًا.
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من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.
وأكد مستشار وزيرة الصحة، في بيان رسمي، تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وأشار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 14229 حالة من ضمنهم 3994 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و680 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.