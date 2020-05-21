أخبار مصر | زاهي حواس: توت عنخ آمون مات بالملاريا.. وسننتصر على كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر زاهي حواس: توت عنخ آمون مات بالملاريا.. وسننتصر على كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، إن قدماء المصريين عرفوا نوعان من الأوبئة، الملاريا والتي انتشرت في العمارنة، وهي المدينة التي عاش فيها أخناتون، وقد مات الملك توت عنخ آمون متأثرًا بمرض الملاريا، واكتشف ذلك أحد علماء المصريات، والذي أكد أن الملاريا قضت على 70% ممن كانوا يعيشون في تل العمارنة.

جاءت تلك التصريحات للدكتور زاهي حواس مع إحدى القنوات العالمية من المتحف المصري بالتحرير، والذي تحدث فيها عن أهم اكتشافاته والأوبئة عند قدماء المصريين.

وأضاف حواس إلى أن النوع الثاني من الأوبئة التي انتشرت في عصر القدماء المصريين، هو وباء الطاعون، حيث انتشر في مختلف الحضارات الموجودة، واستمر لمدة طويلة، وسادت حالة من الرعب في ذلك الوقت من هذا الوباء بعد أن أصيب به أعداد كبيرة، واستطاع الأجداد التغلب عليه.

وأشار إلى أن المصري القديم كان نظيفًا، ويتبع الإجراءات الاحترازية تلقائيًا، وكان يأكل أطعمة صحية مثل البصل والثوم غيرها من الأغذية التي تقوي المناعة، وبلا شك أن تلك الإجراءات ساعدته في التغلب على هذا الوباء.

وختم حواس كلماته أنه كما تغلب المصري القديم على تلك الأوبئة فسوف يستطيع المصريون اليوم التغلب على فيروس كورونا المستجد بإذن الله، وأتمنى أن يتخلص العالم من هذه الجائحة ونعثر علي العلاج قريبًا.

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