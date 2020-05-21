أخبار مصر | رسالة إلى العالم.. قناع آمون أجمل قطع الكون ونبحث عن مقبرة نفرتيتي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 04:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة إلى العالم.. قناع آمون أجمل قطع الكون ونبحث عن مقبرة نفرتيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، إنه يقف الآن أمام أجمل قطعة في الوجود وهي قناع الملك "توت عنخ آمون" الذي عثر عليه هوارد كارتر في عام 1922، وسيكون هذا الملك هو البطل في المتحف المصري الكبير، الذي سوف يُفتتح العام القادم، وسنحتفل والعالم أجمع في 4 نوفمبر 2022 بالذكري المئوية لاكتشاف مقبرة الملك توت.

جاء ذلك في رسالة أرسلها حواس إلى العالم أجمع عبر قناة الـ CNN من المتحف المصري بالتحرير بعد انتهاء أحد اللقاءات العالمية معه.

وأضاف حواس أنه في العام الماضي أعلن عن اكتشافات مهمة في الوادي الغربي المسمى بـ"وادى القرود" غربي الأقصر، أبرزها اكتشاف مقبرة KV65، وأكثر من 30 ورشة لمنطقة صناعية متكاملة تخدم بناء وتشييد مقابر وادى الملوك خلف تلك المنطقة، بجانب تانك لتخزين المياه في نفس الوادي.

وأشار "حواس" إلى أنه يبحث الآن مع فريقه عن مقبرة الملكة "نفرتيتي" في الأقصر، ومقبرة المهندس المعماري "إيمحتب" في سقارة.

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