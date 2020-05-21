شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز ما قاله السيسي اليوم في افتتاح «بشاير الخير3» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية.

وحضر الافتتاح رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسئولين وكبار رجال الدولة.

وبدأت مراسم الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي بعنوان «بشائر الخير 3»، استعرض ما تم انجازه خلال الأعوام الماضية من تحويل المناطق العشوائية إلى مساكن حضارية.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة محاسبة المخالف والمتجاوز ومحاكمته حتى لو تطلب الأمر تعديل التشريعات وذلك حتى تستقيم الأمور مرة أخرى، مؤكدا أن ما سبق أي كان السبب فيه سواء 2011 أو أي شئ لن يتكرر مرة أخرى أبداً، و«من يقوم بفعل الأخطاء يجب القبض عليه بسلطة القانون عن طريق احترام الجميع للقانون، وإذا كانت هناك 10 آلاف مخالفة يعني 10 آلاف إنسان تم القبض عليه».

وقال الرئيس السيسي، إنه من غير المقبول السماح بالاعتداء على أراضي الدولة واستخراج أوراق غير سليمة، مشددا على ضررورة أن يذهب الحق لأصحابه، منبهاً إلى أنه على مدى 20 أو 30 سنة الماضية لم يفكر محافظ في إيقاف إصدار التراخيص مشدداً على ضرورة وقف البناء العشوائي، مؤكداً في الوقت ذاته أن المحافظ له السلطات بوقف إصدار تراخيص البناء حتى تنظيم أوضاع البناء ووضع قواعد حوكمة لضبط الموقف .

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة تقوم بعمل إسكان لأهلها بشكل متميز، إذ أن الدولة المحترمة التي تحترم شعبها ترغب في تقديم له أقصى ما تستطيع، داعيا المحافظين والمواطنين كذلك إلى أن يحلموا بالتنمية، وقال :«من حقك تحقق أحلامك.. لما كنت قائد المنطقة المركزية بالإسكندرية حلمت إنى لو أقدر أعمل حاجه للناس هنا وأقدر أطور المساكن الشعبية بمنطقة غيط العنب».

وأكد الرئيس السيسي أن بناء دولة عظيمة لن يأتي إلا بالتعاون والتفاهم، وليس بالتجاوز، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود 20 مدينة جديدة وفيهم ترحب الدولة بكافة المستثمرين والمطورين العقاريين في المساهمة في مشروعات الإسكان.

ووجه الرئيس السيسي تساؤلاً للحكومة، هل يمكن لأجهزة الدولة أن تقاضي بعض بصرف النظر عن صاحب الحق، مطالباً بعدم تقاضي أجهزة الدولة والبحث عن إجراء آخر .

وفيما يخص أزمة انتشار فيروس كورونا أكد الرئيس أن أزمة فيروس كورونا تدار علميا واحترافيا ومهنيا بشكل كبير جدا ،وعند إعلان حجم الأسرة والرعاية والمركزة وأجهزة التنفس الصناعي الغرض منها هو الطمأنة بأن مصر لديها القدرات للمواجهة، موضحاً أن تلك القدرات يتم استخدامها مع الأمراض الأخرى، وليس كورونا فقط.

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ووجه الرئيس السيسي حديثه للأطقم الطبية قائلا: «لكم كل الشكر والتقدير والمحبة لما تقدموه، وأن هذا التوقيت للتكاتف مع بلدكم مصر من أجل تلك المواجهة».

وعلق الرئيس، على تشغيل الخدمات في المدن الجديدة المقامة بالإسكندرية، بقوله: «عايزين نعمل فرص بحيث نسكن المحلات الإدارية والتى ستخدم 60 ألف نسمة.. وكمان المستثمرين في الإسكندرية لو سمحتم تقدموا واشتغلوا وأرجو أننا لو لينا فرصة نفتح المحمودية خلال شهر أو اتنين إننا نشوف الناس اشتغلت وتأكل عيش».

وتابع :«عايزين العقد الحكومى اللى فيه اشتراطات متوازنة وفيه شروط واللى هياخد الشقة أو المحل يراعيها وأن يكون العقد الحكومى عقد قوى والناس اللى أخدت مساكن تحصل على العقد الحكومى والمستثمرين كذلك.. ويارب نكون مخلصين ونعطى الحاجة برخصتها وبكلم المحافظ وقائد المنطقة ومدير الأمن، والنقطة التانية مش بشائر5 ولكن المدينة الجديدة في العامرية اللى مساحتها أكتر من 500 فدان».

ووجه السيسى، اللواء أحمد العزازى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، بأن تكون أسماء الشوارع في المدن الجديدة، والمشروعات القومية بأسماء الشهداء من رجال الجيش والشرطة، وكذلك الأطباء، حيث رد الأخير بقوله :«تمام يافندم ومشرعات البشائر حصل فيها كده».