شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة» و«الإنتاج الحربي» يعلنان التعاون في التحول الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والأثار، اليوم الخميس، أنه في اطار الجهود التي تقوم بها الوزارة لتطوير الأداء والارتقاء بمنظومة العمل، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا مع المختصين في وزارة الإنتاج الحربي لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في وزارة السياحة والآثار.

حضر الاجتماع القيادات المعنية بالوزارتين ورؤساء مجالس إدارات الاتحاد المصري للغرفة السياحية والغرف السياحية المعنية.

ويهدف المشروع إلى تيسير منظومة استخراج التراخيص السياحية وإحكام الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية، بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات متكاملة لكافة المنشآت السياحية والفندقية وللعاملين في القطاع السياحي من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

و يأتي تنفيذ هذا المشروع اتساقا مع نهج الدولة في تطبيق التحول الرقمي وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل، وتوفير الدعم لعملية صناعة القرار.