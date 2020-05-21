شكرا لقرائتكم خبر عن «الأطباء»: لابد من توفير أدوات الوقاية الشخصية للأطقم والتوسع في تحليل «PCR» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت نقابة الأطباء مؤتمرًا صحفيًا عن طريق تقنية «الفيديو كونفرانس»، الخميس، لتوضيح رؤية النقابة بخصوص خطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، وسبل توفير الحماية للأطباء، وأزمة أطباء تكليف مارس 2020.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إن هناك ضرورة لتوفير مستلزمات الوقاية الصحية في المستشفيات التي تم تحويلها للعزل أو الكشف، كما يجب تنظيمها ليكون هناك مسارات أمنة، مؤكدا أن استئناف الحملات مثل صحة المرأة، وغيرها يمثل خطورة كبيرة لما تسببه هذه الحملات من زحام داخل المستشفيات والمراكز الطبية، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 7000 طبيب تكليف، رافضين للتسجيل على نظام التكليف الجديد، حيث أن هناك عدة أمور غير واضحة في نظام التكليف، فهناك تداخل بين مواعيد حركة التكليف مع حركة نيابات الجامعات والجهات الخارجية، كما أن النظام الجديد ينتج عنه عجز في تغطية العمل بالوحدات الصحية حيث أصبح العمل بها 3 شهور بدلا من عام ما سينتج عنه عجز بالأطباء في هذه الوحدات.

وقال الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس النقابة، إن انتشار العدوي بـ«كورونا المستجد»، موضوع خطير حيث أننا في ذروة العدوي، ونحن في مرحلة تفشي المرض، مؤكدا أن عدم أتباع القواعد اللازمة واتخاذ كل الإجراءات الوقائية إلى انتشار العدوي، بالإضافة إلى سقوط العديد من الأطباء، فمثلا أمس استشهد 3 أطباء، بين أطباء جمعة ونواب.

وأضاف شعبان أن وزارة الصحة قررت تخصيص 320 مستشفى عامة ومركزية، وهو أمر جيد لكن هناك تخوف من أن هذه المستشفيات غير جاهزة، ولا توجد بها مسارات أمنة، وليس هناك سكن لائق للأطباء والفريق الطبي، وليس هناك واقيات صحية كافية، وبالتالي التسرع في وضعها بالخطة يمثل خطورة، وكثير من مديري هذه المستشفيات فوجئوا بأنهم ضمن خطة مكافحة كورونا دون وجود أي استعدادات، وهذا خطر فمن المفترض أن المستشفيات ستكشف وتفرز وتتابع، وتعزل، في وقت واحد.

وتابع عضو مجلس النقابة أن هناك مستشفيات لا يتوفر بها الأدوية التي يتم علاج المرض بها، وهل كل هذه المستشفيات بها عنايات مركزة أم سيتم إجراء تحويلات إلى أماكن أخرى، ونتمنى توفير بدائل متوفرة وربطها بالمستشفيات التي تم تحديدها، وتساءل عن «مصير مرضى كورونا المصابين بالأمراض المزمنة مثل الكلى، وكيف سيتم التعامل معهم وهل هناك أمكانية للتعامل مع المصابين بكورونا وأمراض مزمنة، وهناك الكثير من الأطباء أصيبوا ولم يتم عمل مسحات لهم وهناك من تم عمل مسحات لهم ولم يتم عزلهم حتى الآن، لعدم وجود مكان لعزلهم سواء في المنزل والمستشفيات».

واختتم شعبان حديثه قائلًا: «بالنسبة لموضوع التكليف، هناك قوة بشرية في سن الشباب والعطاء والحماس ومن الممكن أن يقوموا بضخ دماء جديدة، وهم غير راضين عن نظام التكليف الجديد الذي ابتدعته الوزارة حديثا، بين ليلة وضحاها لربط التكليف بالزمالة، ورأينا مشاكل نتيجة ذلك فلم يصبح التكليف كما كان أو الزمالة كما كانت ولم يصل حتى الأن شيء رسمي من الوزارة إلى النقابة، ولكن الوزارة أعلنت انها ستخيّر الأطباء بين النظام القديم، أو الجديد، دون الإعلان عن التفاصيل المهمة جدا، فالتكليف هو موضوع تفاصيل، وهناك أشياء استقرت من فترات طويلة كالمناطق النائية والطبيبات المتزوجات، وغيرها من المشكلات والتفاصيل الحياتية، ونيابات الجامعة، والجيش، وقاطني المناطق البعيدة، وهناك العديد من التفاصيل في هذا الأمر التي نرجو توضيحها».

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو المجلس السابق، ومسئول لجنة الشكاوى بالنقابة، إن لديها عدة طلبات من المواطنين في فترة العيد وأولها الالتزام في البيوت في العيد، وأنها كانت من الداعمين بعمل العزل الشامل في أسبوع العيد، ولكننا نحتاج للالتزام بالتباعد الاجتماعي خصوصا في ظل ارتفاع أعداد المصابين بكورونا، وارجو الحظر من أهالي القاهرة الكبرى التي تمثل النسبة الأكبر من الإصابات، كما نطالب الحكومة بزيادة الإجراءات الخاصة بالتباعد الاجتماعي«.

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وأضافت مينا: «هناك عودة لشكاوى الأطقم الطبية من عدم توفير الواقيات الشخصية، بعد توفيرها لمدة، ولابد من حل هذه الأزمة لخطورتها على المجتمع وليس الأطباء والأطقم الطبية فقط، خصوصا أن هذه الأطقم الطبية تتعامل مع المواطنين المرضي أصحاب المناعات الضعيفة ما سيؤدي لانتشار المرض بشكل أكبر».

وأكدت «مينا» أن «هناك أهمية كبيرة للتوسع في عمل مسحات الـpcr، والتوسع في عزل المصابين بالمستشفيات، أو المنازل عقب التأكد من ملائمة المنازل لذلك»، مطالبة «وزارة الصحة بالمرونة والجدية في التعامل مع مشاكل شباب دفعة تكليف مارس 2020، الذين يطالبوا بتكليفهم على النظام القديم لإعطاء فرصة لدراسة المقترحات الجديدة».