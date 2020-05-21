شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لمستثمري الإسكندرية: «اشتغلوا معانا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حث الرئيس عبدالفتاح السيسى، على تشغيل الخدمات في المدن الجديدة المقامة بالإسكندرية، ومشاركة المستثمرين في المشاريع التي تقوم بها الدولة.

وقال في كلمته على هامش افتتاحه مشروع «بشاير الخير3»، بالاسكندرية: «عايزين نعمل فرص بحيث نسكن المحلات الإدارية والتى ستخدم 60 ألف نسمة.. وكمان المستثمرين في الإسكندرية لو سمحتم تقدموا واشتغلوا وأرجو أننا لو لينا فرصة نفتح المحمودية خلال شهر أو اتنين إننا نشوف الناس اشتغلت وتأكل عيش، ولكن كل هذا مع مراعاة العقد الحكومى اللى فيه اشتراطات متوازنة وفيه شروط واللى هياخد الشقة أو المحل يراعيها وأن يكون العقد الحكومى عقد قوى والناس اللى اخدت مساكن تحصل على العقد الحكومى والمستثمرين كذلك».

وختم تعليقه قائلاً: «يارب نكون مخلصين ونعطى الحاجة برخصتها وبكلم المحافظ وقائد المنطقة ومدير الأمن».