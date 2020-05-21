شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تغير في ميدان التحرير؟ رئيس «التنسيق الحضاري» يشرح عملية التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القوزمي للتنسيق الحضاري، إن ميدان التحرير عاد إلى صورته القديمة، في مشهد بديع يأخذك إلى أوائل القرن الماضي في كلاسيكياته ورقيه وتحضره، ولفت إلى تطوير واجهات المباني التراثية ذات القيمة المتميزة والمطلة على الميدان وذلك بدء من إزالة المخالفات التي تشوه الواجهات، وإعادة طلاء، بالاضافة إلى ترميم كافة الزخارف المتهالكة والمفقودة على مر الزمان.

وأوضح «أبوسعدة» أنه تم التفاوض مع أصحاب المحال التجارية لتغيير يافطات محالهم التجارية بميدان التحرير وإزالة المخالف منها، إلى يافطات تتماشى مع صبغة الميدان في قلب منطقة تراثية مسجلة.

وصرح المهندس محمد أبوسعدة أنه تم إزالة كافة التشوهات البصرية والاعلانات من أعلى العقارات التراثية المطلة على ميدان التحرير، كما تم إضافة عناصر إضائة لهذه المباني بعد ترميمها ليتزين بها الميدان بعد تطويره بشكل متناغم مع إضاءة المتحف المصري، وكذلك مجمع التحرير والتي قامت بتنفيذها شركة الصوت والضوء.

كما تم التعامل مع الفراغات العامّة بالميدان باعادة صياغتها وتحسين الصورة البصرية بها وإعادة تنسيق الموقع العام ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وإضافة اشجار الزيتون والنخيل لها، وكذلك إضافة أماكن الجلوس وتنسيق كافة الفراغات المحيطة بقلب الميدان ووضع تصميمها المهندس المعماري شهاب مظهر، لتتماشى مع المسلة الفرعونية والكباش الأربعة التي نفذت تحت إشراف وزارة السياحة والأثار.

وأضاف رئيس الجهاز أن مخطط تطوير ميدان التحرير هو ضمن مخطط أكبر وهو تطوير القاهرة الخديوية لعودة القاهرة التراثية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومن ثم تحويل قلب المدينة إلى متحف عمراني مفتوح تعج منه روائع التراث الحضاري، ويفتخر به ابنائنا ويعظم في نفوسهم أثر الجمال.

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