شكرا لقرائتكم خبر عن «بطل زايد».. منافسات رياضية في المنزل برعاية «مستقبل وطن» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ظل أزمة كورونا وصعوبة إقامة أنشطة أو مسابقات رياضية، نفذت أمانة حزب مستقبل وطن في الشيخ زايد منافسة رياضية رمضانية من المنزل لسكان الشيخ زايد بعنوان (بطل زايد) هدفها ممارسة الرياضة ونشر الوعى الرياضي، من خلال نشر فيديو تمارين رياضية.

وقال ربيع البرديسي، أمين حزب مستقبل وطن بالشيخ زايد، إن «الفعاليات المنزلية التي تم تنفيذها ارتكزت على منافسات رياضية بين الشباب وتقييم الأفضل وتحديد الفائزين من خلال لجنة رياضية تقوم بتحديد التمرين المطلوب أداءه.

وأعلنت لجنة التحكيم فوز كل من محمد حليم، وخالد الأمير، وعبدالرحمن أشرف، ومريم ياسر عبدالملك، وأشرف جابر، ومحمد ياسر.

وشارك في التنظيم هيثم عيسى، أمين الشباب.

مسابقة «بطل زايد»

مسابقة «بطل زايد»

مسابقة «بطل زايد»