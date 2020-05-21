شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الإطمئنان من وكيل وزارة التموين على توافر احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وخاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك وتزامناً مع تطبيق قرار دولة رئيس الوزراء بفرض حظر التجوال من الساعه ٥ مساء حتى الساعه ٦ صباحاً خلال إجازة العيد، مما يدفع العديد من المواطنين إلى التكالب على شراء السلع الغذائية وتخزينها تخوفا من عدم توافرها، فيؤدى إلى زحام وتجمع المواطنين وتعرضهم للإصابة بالفيروسات .

وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين برفع درجه الاستعداد القصوى قبل عيد الفطر المبارك، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية المختلفة بمراكز المحافظة، لتلقي شكاوى المواطنين، وتوجيه الحملات التموينية من خلال الإدارات المتواجدة بنطاق المحافظة والبالغ عددها ١٩ إدارة تموينية، وكذا المكاتب التموينية التابعة لها والبالغ عددهم ١٢٧ مكتب تموين، وتوجيههم لمكان الشكوى وحلها على الفور، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدا على التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المعنية لمتابعة وفرة السلع بالأسواق، وعند استشعار أي نقص أو اختناق في السلع الغذائية يتم اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتعزيزها في الوقت المناسب لتلبية احتياجات المواطنين‪.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف حملات الرقابة على جميع الأسواق والمحال التجارية، والمخابز والمطاحن ومستودعات البوتاجاز، من خلال حملات دورية ومستمرة طوال أيام العيد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام السلع غير الصالحة حفاظاً على الصحة العامة، ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل تلك المناسبة‪.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، أن هناك ٢٥٢١ مخبز يعملون بكامل طاقتهم الانتاجية بدءآ من الساعة ٥ صباحا حتى ٥ مساءا، لإنتاج ٢١ مليون و١٦٧ ألف رغيف خبز يوميا،لافته إلى أنه تم تأمين احتياجات المخابز من الدقيق قبل العيد، وتم صرف ٣ حصص بالإضافه إلى يومي احتياطي كمخزون استراتيجي بالمخابز تجنبآ لحدوث أي أزمات طارئة.

وأشارت أنه تم التنسيق مع شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بالمحافظة، لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية اللازمة للعيد بالأسعار المناسبة، فضلاً عن مراقبة جودة هذه السلع، لافته إلى أن المجمعات الاستهلاكية ستفتح أبوابها أمام المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع ابتدء من ثاني أيام عيد الفطر.

وأوضحت أن المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية والأساسية تكفي احتياجات المواطنين اليومية، فيوجد ٩٢١٥ طن سكر تمويني يكفي ٢٩ يومًا، بالإضافة إلى٧٨٠٠ طن جاهز للصرف حتى نهاية الشهر الجاري، كما أنه يوجد ٢٦٣٩ طن زيت و٨٣ طن دقيق أبيض، و٨٦٣ طن أرز و١٧ طن شاي و٣١٠٩ كرتونه صلصة، و٢٩٠ طن مكرونة جميعها تكفي لنهاية الشهر الجاري، كما أن المخزون الإستراتيجي من السولار والبنزين يكفي احتياجات المحافظة ولا يوجد أي أزمات أو نقص في اسطوانات البوتاجاز، وأن الوارد اليومي لاسطوانات البوتاجاز يكفي الاحتياجات المطلوبة.

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وقدم المحافظ التهنئة لجموع الشعب المصرى عامة، ومواطنى محافظة الشرقية خاصة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعياً الله أن يعيده علينا جميعاً بالخير واليمن والبركات ،وأرسل لهم رسالة طمأنينة قائلآ: «بوعينا وإدراكنا وإلتزامنا وتعاوننا مع بعض نستطيع تخطي الأزمة في أقرب وقت بإذن الله».