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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 15 شخصًا في انقلاب ميكروباص بطريق «رأس غارب - الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصيب 15 شخصًا بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بطريق «رأس غارب/ الغردقة» شمال البحر الأحمر، الخميس، وتم الدفع بـ8 سيارات إسعاف من عدة مواقع لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج والإسعافات، وتحرر محضر بالحادث.
وكشفت تفاصيل الحادث عن انقلاب السيارة رقم ٥١٩٤ ص ق ج بالكيلو ١٠ بطريق راس غارب الغردقة، وتبين أن المصابين أعمارهم تتراوح ما بين 19 عامًا و54 عامًا، وكانوا عائدين من إحدى محافظات الوجه البحري لقضاء إجازة العيد في بلدانهم، وأن جميع المصابين من محافظتي أسوان وقنا وتراوحت الإصابات ما بين كسور وجروح وكدمات وسحجات واشتباه كسور بالرقبة والعمود الفقري وجروح قطعية، وتم نقلهم لمستشفى رأس غارب لتلقي العلاج.
وتنشر «المصري اليوم» قائمة ببيانات المصابين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.