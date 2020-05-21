شكرا لقرائتكم خبر عن صرف معاش «تكافل وكرامة» لـ57 ألفا و95 مستحقًا بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، الخميس، أنه تم صرف معاشات شهر مايو لمستفيدى تكافل وكرامة لـ57 ألفا و95 مستحقا بمدن ومراكز المحافظة، بقيمة إجمالية 45 مليون و686 الف جنيه، خلال الفترة من 18 مايو وحتي اليوم.

وأكد محافظ الغربية، على توفير خيام وأماكن انتظار على مسافات متباعدة للتيسير على أصحاب المعاشات لتفادي الزحام، والحد من التجمعات، إلى جانب تعقيم وتطهير كافة المنافذ حرصا على صحة وسلامة المواطنين، ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة الغربية، قد خصصت 177 منفذا لصرف المعاشات، تضم 19 مدرسة إلى جانب 158 مكتب بريد بمدن ومراكز المحافظة.