شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك ولعب في مواجهة كورونا بالمدينة الجامعية بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفلت المدينة الجامعية بنات بطنطا بقدوم عيد الفطر المبارك وبتعافي وخروج ٣٦٧ حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد من بداية افتتاح المدينة الجامعية بسبرباي. وقام أعضاء الطاقم الطبي بالترفيه عن المرضي وإدخال الفرحة والبهجة للأطفال المتواجدين بتوزيع ألعاب أطفال وكراسات رسم وألوان، مما أدى إلى نشر روح من التفائل والسعادة بين المرضي وخاصة الأطفال ورفع الروح المعنوية لديهم. ووجه الدكتور محمد جابر مدير مستشفي المنشاوي العام والمشرف العام على المدينة الجامعية بنات بكل الشكر والتقدير للأطقم الطبية على مجهودهم وتفانيهم في العمل. كما تمني الشفاء الدائم لجميع مصابي فيروس كورونا، وأهاب بالمواطنين الالتزام التام بالمنزل، والابتعاد عن الزحام تجنبًا للإصابة بالعدوى. عزل المدينة الجامعية بالغربية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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