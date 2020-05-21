شكرا لقرائتكم خبر عن العزازي: «بشاير الخير5» جاهزة في أكتوبر القادم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشف اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير ٣ بالإسكندرية، عن أن العمل مستمر في مشروع «بشائر الخير ٥» ليكون جاهزا للافتتاح في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى صعوبة إدخال المرافق نظرا لطبيعة التربة والمنطقة بشكل كامل.
وقال العزازي، إلى أن «بشائر الخير ٤»، جار العمل بها على مساحة ٣٥ فدانا بمدينة دمياط، وبدأ عمل المجسات لبدء البناء عقب العيد مباشرة.
وكشف عن البدء في مشروع جديد لمدينة سكنية متكاملة بالعامرية، تتضمن بشائر الخير وإسكان اجتماعي واستثماري وتجاري.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
14,229
-
تعافي
3,742
-
وفيات
680
كانت هذه تفاصيل خبر العزازي: «بشاير الخير5» جاهزة في أكتوبر القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.