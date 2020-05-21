شكرا لقرائتكم خبر عن العزازي: «بشاير الخير5» جاهزة في أكتوبر القادم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير ٣ بالإسكندرية، عن أن العمل مستمر في مشروع «بشائر الخير ٥» ليكون جاهزا للافتتاح في أكتوبر المقبل، مشيرا إلى صعوبة إدخال المرافق نظرا لطبيعة التربة والمنطقة بشكل كامل.

وقال العزازي، إلى أن «بشائر الخير ٤»، جار العمل بها على مساحة ٣٥ فدانا بمدينة دمياط، وبدأ عمل المجسات لبدء البناء عقب العيد مباشرة.

وكشف عن البدء في مشروع جديد لمدينة سكنية متكاملة بالعامرية، تتضمن بشائر الخير وإسكان اجتماعي واستثماري وتجاري.