شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين «طراف» معاونًا لوزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، الخميس، قرارًا بتعيين أمينة يحيي نور الدين طراف، معاون لوزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعي.

ونص القرار على عدد من الاختصاصات والمهام المكلفة بها «طراف» منها «معاونة الوزير في متابعة وتقييم سياسات وخطط الوزارة التي تتولى تنفيذها، ورصد المعوقات للمشكلات التي تواجهها والإبلاغ بها في تقارير دورية، والمشاركة في متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية، وذلك بالتنسيق مع الزملاء المعنيين، وإعداد تقرير دوري بالإنجازات التي تمت والتحديات إن وجدت، بالإضافة إلى المساهمة في مراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة، وإعداد ملخص تقارير تحليلية وبيانية عنها وعروض تصويرية، واقتراح السياسات والنظم لتحقيق سرعة إنجاز برامج الحماية الاجتماعية والإعاقة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومراجعة موقف الاتفاقيات، التي أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات الخارجية، والإبلاغ عن موقف الانجاز والتمويل والانتهاء».

وطبقًا للقرار «تتكلف بالعمل على جمع التجارب الدولية الناجحة في مجالات عمل الوزارة وتكييفها بما يتفق بالبيئة الوطنية والمحلية، وإعداد البحوث والتقارير ذات الصلة وتحليل النتائج لدعم السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل».