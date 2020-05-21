شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم الضابط أحمد عبداللطيف بطل إعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، الضابط بقوات الصاعقة المصرية النقيب أحمد عبداللطيف، بطل إعلان حملة «أنت أقوى من المخدرات»، والذى أصيب في مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء وتعرض لبتر قدمه.

وقامت الوزيرة بإهداء الضابط البطل درع التكريم في حضور زوجته، كما كرمت أشرف عمرو حسن الشاب الذي ظهر في بداية إعلان الحملة وشاهده الضابط مع أصدقاء السوء يدعونه على سهره لتعاطى المواد المخدرة، ومن هنا يبدأ الضابط في الإعلان بنصيحه الشاب بالتحدى وعليه اختيار الطريق الصحيح بالبعد عن المخدرات.

وأكدت «القباج» أن «وزارة التضامن الاجتماعى تشرفت بإستقبال البطل أحمد عبداللطيف وفريق العمل القائم على حملة»أنت أقوي من المخدرات«التي أطلقها صندوق مكافحة الإدمان التابع للوزارة مع مطلع الأسبوع الجاري بالتعاون مع إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وبنك ناصر الإجتماعي»، لافته إلى أن فترة الإعداد للحملة لم تستغرق سوي أيام قليلة إلا أنها من الحملات المُلهمة لشبابنا وذلك لعدة عناصر منها إستناد الحملة على إستلهام الروح الوطنية في مواجهة المخاطر المحيطة بهم ومنها مخاطر المخدرات والتي تمثل حرب لاتقل خطورتها عن الإرهاب.

وتابعت: «اختيار نموذج مُلهم للشباب وهو البطل أحمد عبداللطيف الضابط بقوات الصاعقة المصرية فهو نموذج رائع للشباب المصري، وقبل أن التحاقه بالقوات المسلحة كان بطل دولي في رياضة الكونغوفو وعندما إلتحق بالقوات المسلحة المصرية وأثناء عملية مداهمة ضد العناصر التكفيرية بسيناء أُصيب وفقد أحد ساقيه، إلا أنه لم يفقد إرادته وحلمه، وإستكمل مسيرته كضابط مدرس بمدرسة الصاعقة وكبطل رياضي في البطولات الباراليمبية».

وأوضحت «القباج» أن واقعية مضمون هذا الإعلان والتي إستمدها من القصة الملحمية للبطل أحمد عبداللطيف أضفت المصداقية ونجح الإعلان بأقصر الطرق في طرح رسالته بأسلوب مؤثر وجاذب للشباب وأنه مع الاهتمام بعمق وواقعية مضمون الحملة حرصنا على تنوع أدواتها بين التليفزيون ووسائل التواصل الإجتماعي المختلفة للوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفئات المستهدفة ،كما قمنا بتحليل المحتويات الدرامية الجاذبة للفئة المستهدفة لبث الحملة من خلالها.

ووجهت الوزيرة التحية والتقدير للأمانة العامة لوزارة الدفاع ولإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لدعمهم الكامل لهذا الإعلان والتي يقدم أبنائها دروساً مستمرة في التضحيات لحماية وصون مقدرات الوطن، وأن المؤشرات المبدئية للحملة تدعو للتفاؤل ومنها على سبيل المثال وليس الحصر وصول الحملة لما يقرب من 3 ونصف مليون مُشاهدة على وسائل التواصل الإجتماعي خلال الـ 72 ساعة، كما أن رصد وتحليل مضمون رسائل مشاهدى الحملة إيجابي ،وعلي مستوي الإتصالات الواردة للخط الساخن لعلاج الإدمان تم رصد حجم التفاعل مع الحملة، حيث أن متوسط الإتصال اليومي زاد بنسبة 150% كما وجهت التحية لبنك ناصر الإجتماعي لدعمه في تمويل هذه الحملة.

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من جانبه، استعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تفاصيل إعلان حملة انت أقوى من المخدرات «بمشاركة البطل الضابط احمد عبداللطيف ،وانه لم يستغرق سوى عده أيام وتصويره بمقر تدريب مدرسة الصاعقة المصرية في ظل الدعم الكبير من الأمانة العامة لوزارة الدفاع وإدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لخروج الحملة بهذا الشكل، ومردودها الإيجابي في رغبة الشباب في التقدم للعلاج من تعاطى المخدرات وهو ما ظهر من زيادة عدد الاتصالات الواردة على الخط الساخن “16023” لعلاج مرضى الإدمان والتعاطى عقب إطلاق الحملة.