شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة الجامعية بالغردقة تستقبل ٤٢٣ مصريًا من العائدين بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت المدينة الجامعية لكلية التربية بالغردقة، صباح الخميس، ٤٢٣ مصريًا من القادمين من السعودية لقضاء فترة الحجر الصحي لمدة أسبوع، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتم توزيع الركاب على الغرف وسط اجراءات وقائية وطبية.

وقال الدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، إنه تم توفير كافة سبل الراحة لتسكين القادمين، بالإضافة إلى تواجد طاقم طبي لمتابعة الحالة الصحية، ومن المقرر أن تتولى وزارة التضامن وبنك الطعام توفير الإعاشة والأغذية للمتواجدين في الحجر الصحي بالمجان دون أي أعباء مالية.

وأثبتت نتائج الفحص التي أجريت لـ ٤٢٣ راكبًا قادمًا من السعودية إلى ميناء سفاجا البحري سلبيتهم ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتقرر إقامتهم في الحجر الصحي لمدة أسبوع بالمدينة الجامعية التابعة كلية التربية بالغردقة.

كان ميناء سفاجا البحري قد استقبل في الساعات الأولي من صباح الخميس العبارة السريعة «القاهرة» في رحلة بحرية استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بميناء ضبا السعودي وعددهم ٤٢٣ راكبًا وعودتهم إلى مصر وإخضاعهم للحجر الصحي، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد، ضمن رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج من عدة دول عربية وأجنبية طبقا لتوجيهات الحكومة المصرية بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران والنقل.

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم إخضاع جميع الركاب للحجر الصحي بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين ومرافقتهم في مقر الإقامة المخصصة لهم بالمدينة الجامعية للقيام بإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة الإقامة ٧ أيام.

Advertisements