شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يستقبل 165 مصريًا من العالقين بالخارج ونقلهم إلى أماكن الحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في الساعات الأولى من صباح اليوم الفوج الأول من المصريين العائدين من دولة الإمارات بمطار أسيوط الدولي ونقلهم بواسطة اتوبيسات مجهزة إلى المدينة الجامعية بجامعة المنيا لقضاء فترة الحجر الصحي قبل عودتهم إلى منازلهم.

ووصل 165 مواطناً مصريًا على متن الرحلة الأولى، على أن تصل 6 رحلات أخرى اليوم بإجمالي عدد 1200 مواطن مصري، وذلك ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب إيهاب مبروك مساعد قائد المنطقة الجنوبية للأزمات وبعض المسؤولين بالمطار والجهات الأمنية.

حرص المحافظ خلال استقبل المحافظ العائدين من الخارج وحرص على تهنئتهم بسلامة الوصول إلى أرض الوطن ومتابعة إجراءات الكشف والفحص بالحجر الصحي بالمطار، والتأكد من سلامتهم ثم متابعة إجراءات نقلهم بواسطة اتوبيسات تم تجهيزها إلى مكان إقامتهم وتسكينهم بالمدينة الجامعية بجامعة المنيا، والتي تم تجهيزها بكل وسائل الإقامة وتوفير سبل الراحة والالتزام بالإجراءات الإحترازية، وتوفير الخدمات الصحية والأطباء المتابعين لهم بمقار الحجر الصحي، والتي تمت بالتنسيق مع جامعة المنيا ومديرية الأمن على تجهيز مقار للحجر الصحي للمصريين العالقين بالخارج، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستقبال أبناء الشعب المصري العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وتسكينهم في المدن الجامعية خلال فترة الحجر الصحي.

وأعلن محافظ أسيوط عن اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار لاستقبال العائدين وتوزيع الوجبات الجافة والعصائر عليهم بالمطار، مشيراً إلى تجهيز المدن الجامعية بمحافظة المنيا لاستقبال العائدين من الخارج وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والتطهير لكل المتعلقات الخاصة بالعائدين من الخارج وتوقيع الكشف الحراري عليهم، وذلك بتواجد الأطقم الطبية لمتابعتهم وتسليمهم كمامات وقفازات حفاظاً على سلامتهم وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم حتى وصولهم المدينة الجامعية بالمنيا.

وأوضح المحافظ، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير المساعد للمحافظة المهندس نبيل الطيبى بالتنسيق مع المنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية الصحة ومديرية الأمن وبعض الجهات التنفيذية لتسهيل إجراءات وصول المصريين العائدين من الخارج والبالغ عددهم 1200 مصري وصل منهم صباح اليوم 165 مواطن على أن تستكمل باقي الرحلات اليوم بإجمالي 7 رحلات طيران يستقبلهم مطار أسيوط الدولي، لافتًا إلى تجهيز أتوبيسات مجهزة لنقل المواطنين إلى أماكن الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بمحافظة المنيا وتوفير وجبتي الإفطار والسحور لهم وبمرافقة أطقم طبية متخصصة للاطمئنان على حالتهم الصحة وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وأشاد العائدين من الخارج بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عودتهم من الخارج وتوفير أماكن للحجر الصحي لهم تمهيدًا لعودتهم لمنازلهم بعد الاطمئنان على حالتهم الصحية، مشيرين إلى حسن الاستقبال والمعاملة وتواجد المحافظ في استقبالهم بالمطار للاطمئنان على سلامتهم.

مطار أسيوط يستقبل أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج

مطار أسيوط يستقبل أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج

مطار أسيوط يستقبل أحد أفواج المصريين القادمين من الخارج