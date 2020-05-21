شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن معدات الطريق الدولي الساحلي: «أنت قابل بكده ليه ياكامل؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كامل الوزير، وزير النقل، خلال استعراض الأخير للماكينات التي تعمل على تطوير الطريق الدولي الساحلي، على هامش افتتاحه مشروع «بشاير الخير3» بالاسكندرية.

وعرض الوزير عدد من الصور للمشروع على أرض الواقع ليقاطعه السيسي قائلاً: «دي معدات في الموقع، كانت عندك في الهيئة الهندسية المعدات كده؟»، ليرد وزير النقل قائلًا: «عندي المعدات أحسن من كده»، ليكمل السيسي حديثه قائلاً: «ما أنا عارف، بس انت قابل كده ليه، أنا مليش دعوة، هو إحنا كده؟، حتى لو كانت حكومة حتى لو كانت شركاتنا مينفعش».

مشروع «بشائر الخير 3» يتكون من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب.