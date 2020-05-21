"تعالي أوصلك البيت".. حيلة سائق استدرج طفلة ثم اغتصبها وتركها فاقدة الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، في كشف لغز العثور على طفلة فاقدة الوعي داخل منزل مهجور بمنطقة القطامية، إذ تبين أنها تعرضت للاغتصاب على يد سائق استدرجها بدعوى توصيلها للمنزل.

تلقى قسم شرطة القطامية، بلاغا من الأهالي بالعثور على طفلة فاقدة الوعي داخل منزل مهجور بمنطقة القطامية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث، لإجراء المعاينة اللازمة حول الواقعة.

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تم نقل الطفلة للمستشفى، وبسؤالها أكدت أن سائق عرض عليها توصيلها لمسكنها، وتوجه لمنطقة صحراء بطريق السويس، وأدخلها منزل مهجور واغتصبها بالقوة، ثم اعتدى عليها بآداة حديدية، ما أدى لاصابتها في الرأس، وتركها وفر هاربًأ، معتقدا أنها فارقت الحياة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، أسفرت جهوده عن تحديد المتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.