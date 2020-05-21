حملات تموينية تصادر 8 أطنان سلع غذائية فاسدة 11 ألف كمامة مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وإتساقاً مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا" ، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين .

قد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1218 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" أبرزها : ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنةبدائرة مركز شرطة رشيد لحيازته (7,600 طن "لوبيا")غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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كما ضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطةشبرا الخيمة ثان لحيازته(8,670 طن سلع غذائية "زيت طعام – مسلى") معبأة داخل تنكات، كذا (996) عبوة زيت طعام تحمل علامات تجارية "بدون مستندات" مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وفي ذات الحملة تم ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الخصوص لحيازته كمية قدرها (4,100 طن سلع غذائية "أرز أبيض –سكر حر) معبأة داخل عبوات تحمل إحدى العلامات التجارية "بدون مستندات" مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط قائد سيارة حال سيره بدائرة مركز شرطة شبين الكوم لحيازته (5,550) طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله بالأسواق، قام المذكور بتجميعه للاتجار به في السوق السوداء، كذا ضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص"كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة لحجبه عن التداول كمية قدرها (11500) قطعة "كمامة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" بقصد رفع أسعارها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.