بقيمة مليون ونصف.. أمن المنافذ يضبط 8 قضايا تهريب خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 8 قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، عقاقير طبية، إكسسوارات هواتف محمولة، رولات ورق) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1639745 مليون وستمائة تسعة وثلاثون ألف وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيه).

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وأثمرت الجهود في مجال الأمن العام عن ضبط 19 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 323 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.