محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: تمكنت الإدارة العامة للمرور من ضبط سيارة نقل "فنطاس" بدون لوحات معدنية بمطلع الطريق الدائري في الاتجاه القادم من السلام إلى التجمع دائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بمواد بترولية (31 ألف لتر سولار) تم تجميعها من إحدى محطات الوقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بالقاهرة، تمهيداً للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع بمدينة السلام بالقاهرة، مُقابل مبالغ أعلى من قيمتها الحقيقية بالمخالفة للقانون. وأمكن ضبط (قائد السيارة –مالك السيارة – صاحب محطة الوقود الكائنة بمنطقة السلام بالقاهرة) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر قبل بيعها للمصانع.. ضبط سيارة مُحملة بـ 31 ألف لتر سولار أعلى الدائري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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