قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد: هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الغالية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات. وجاء في نص تهنئة الهيئة "نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا جميعا صيام شهر رمضان المبارك وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يحفظ العالم من شر الأمراض والأوبئة وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يحقق الشعب المصري كل ما يتمناه من التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية". صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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