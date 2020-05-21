ضُبطت داخل ثلاجة بمدينة نصر.. مصادرة 3 أطنان لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة 3 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص فى مدينة نصر. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته (3 طن سلع غذائية "كلاوي–لحوم مستوردة")غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، كما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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