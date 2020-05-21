ضبط مخزنين بداخلهما أدوية مجهولة المصدر بالتجمع الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة وإدارة رعاية الأحداث من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بداخل مخزنين لتجارة وبيع الأدوية "بدون ترخيص" بالقاهرة.

البداية عندما أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بالقاهرة قيام صاحب عيادة طبية بمجمع عيادات كائن بمنطقة التجمع الخامس، بإنشاء مخزن ملحق بالعيادة "بدون ترخيص" لبيع الأدوية الخاصة بالتخسيس المهربة جمركياً ومجهولة المصدر.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المخزن المشار إليه، وتبين أن القائمين على إدارة المخزن شخصان (طالب، حاصل على بكالوريوس تجارة).. وبالتفتيش تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية والمستحضرات التي تُباع بدون ترخيص ومخزنة بطريقة تؤدي إلى إتلافها وتعريض مستخدميها لأضرار صحية.

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وبمواجهتهما أقرا بإدارة المخزن الخاص بالطبيب وبيعهما للأدوية والعقاقير الطبية المضبوطة بناءً على تذاكر طبية صادرة منه لمرضاه من ذوي السمنة المفرطة راغبي التخسيس.

كما تمكنت الإدارة عقب تقنين الإجراءات اللازمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط اثنين مسؤولين عن مخزن تابع لإحدى الصيدليات كائن بمنطقة التجمع الخامس "بدون ترخيص" حيث ضبط داخل المخزن كمية كبيرة من الأدوية والعقاقير المدرجة بجدول المخدرات والمؤثرة على الصحة النفسية والعصبية.

وبمواجهتهما اعترفا بإدارة المخدزن لحساب صاحب الصيدلية وقيامهما ببيع تلك العقاقير والأدوية للاستفادة المادية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.