نقيب الأطباء يطالب بمد حظر التجوال لمدة 3 أسابيع على الأقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بمد فترة الحظر لمدة 3 أسابيع على الأقل، مع السماح بالأعمال الضرورية فقط حتى يؤتي الحظر نفعه ويحاصر وباء كورونا.

وقال خيري، خلال مؤتمر صحفي لنقابة الأطباء، اليوم الخميس، إن حماية الفرق الطبية ضرورة حتمية لأن حمايتهم هي حماية للمجتمع كله.

وأضاف: "ما نراه من تزايد أعداد الإصابات والوفيات بينهم هو أمر لا يحتمل السكوت، ولا بد من تحرك فوري من كافة الجهات المعنية لذلك وأهمها التوسع في عدد المسحات pcr وإمكانية تصنيعها محليا".

وطالب نقيب الأطباء، بتخصيص مستشفى خاص لعزل الأطباء المصابين، مشيرا إلى مخاطبة اتحاد المهن الطبية رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والنواب بهذا الأمر؛ تخفيفاً للضغط على المستشفيات والأطباء، لافتا إلى ضرورة عدم التوسع في الخدمات غير الطارئة.​