السيسي يتفقد مسجد مشروع "بشاير الخير 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل مسجد مشروع "بشاير الخير 3"، بمحافظة الإسكندرية، واستمع لشرح تفصيلي حول المسجد واستخدام المياه داخله.

ويأتى مشروع بشاير الخير 3 استكمالاً لمشروع بشاير الخير 1 وبشاير الخير 2؛ ويعد نقلة نوعية لتوفير السكن الملائم والمناسب لمواطني منطقة "مأوى الصيادين" العشوائية، خاصة أن بشاير الخير 3 يضم قسمين، الأول منطقة الأهالي وتم تنفيذها على مساحة 105 أفدنة؛ تضم 200 عمارة سكنية بواقع 10 آلاف، و624 وحدة سكنية.

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ومن المستهدف أن يستفيد أكثر من 50 ألف مواطن من المشروع، حيث تم إنجازه خلال عامين ونصف العام؛ شارك فيه أكثر من 75 شركة مصرية.

ويضم القسم الثاني من المشروع منطقة استثمارية على مساحة 30 فدانًا؛ تضم مجمع سينمات ومجمع بنوك؛ وقاعات متعددة الأغراض وعددًا من الكافيهات ومحلات تجارية على طابقين وروفًا بإجمالي مساحات 39 ألف م٢، ومبنى مطاعم على طابقين وروفًا بإجمالي ٥.٦٥٤ م٢، ومحطة وقود على مساحة ٣٧٦٧ م٢، بالإضافة إلى مبنيين مطاعم وكافيهات على 3 أدوار، وروفًا بمسطح ١٤٣٨٦ م٢ للمبنى بإجمالي مسطح المبنيين ٢٨ ألفًا و٧٧٢ مترًا.

وتضم المنطقة الاستثمارية 16 بلوكًا استثماريًا يشمل البلوك الواحد دورين تجاري أرضي محلات والأول مول بإجمالي مساحة ٢٨ ألف متر مربع و١٢ دورًا سكنيًا بإجمالي ١٥٣٦ وحدة سكنية تبلغ مساحة الوحدة السكنية ٩٠ مترًا، كما يضم ١١ قاعة متعددة الأغراض من بينها ٨ قاعات بمسطح حوالي ١٠٠٠ متر مربع، و٣ مسطحات حوالي ٢٠٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى ٣٩ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ١٧٥ مترًا مربعًا بالواجهة الأمامية أسفل قاعات الأفراح، و٦٤ مسطحًا تجاريًا مختلف المساحات بمتوسط ٣٠ مترًا مربعًا بالواجهة الخلفية أسفل قاعات الأفراح وألف باكية جراج انتظار سيارات.