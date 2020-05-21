محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بإطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومناطق الأحياء السكنية الجديدة التي تقيمها الدولة. وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: الناس اللي قدمت لمصر تضحيات من الأطباء والداخلية والدفاع والقضاء نطلق اسم الشهداء على الشوارع والأحياء في المشروعات السكنية الجديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء والجيش والشرطة على الأحياء السكنية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.