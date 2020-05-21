مصر | رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسي بعيد الفطر

هنأ المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة.

وتابع: "نسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا جميعا صيام شهر رمضان المبارك وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يحفظ العالم من شر الأمراض والأوبئة وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يحقق الشعب المصري كل ما يتمناه من التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

وتابع في بيان صحفي، اليوم الخميس، نسأل الله أن يعيده على مصرنا الغالية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله مصر وشعبها.

وفي سياق متصل، نعى المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، شهداء مصر الأبرار الذين استشهدوا في حادث بئر العبد الإرهابي الأثيم ولقوا ربهم دفاعا عن هذا البلد الأمين.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "إن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لا تزيد الشعب المصري العظيم إلا ترابطا ووحدة وإصرارًا على دحر فلول الإرهاب وتطهير الوطن من أعوان الشيطان واقفين وراء رجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية الشجاعة فيما يقدمونه من تضحيات والسهر على أمن الوطن ومواطنيه"

واختتم، حفظ الله مصر قيادة وشعبا من كل سوء وإنا لله وإنا إليه راجعون.