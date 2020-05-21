مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط 176 سلاح ناري وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط 176 سلاح ناري وتنفيذ 78 ألف حكم قضائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 176 قطعة سلاح نارى، 230 قضية مخدرات وتنفيذ 78375 حكم قضائى متنوع.

حيث قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (176 قطعة سلاح نارى، بحوزة 155 متهما)، حيث تم ضبط (17) بندقية آلية، بندقية رصاص، (28) بندقية خرطوش، (14) طبنجة، (116) فرد محلي، (232) طلقة مختلفة الأعيرة، (20) خزينة، ضبط (216) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (78375) حكما قضائيا متنوعا، حيث تم تنفيذ (319) حكم جناية، (22296) حكم حبس جزئى، (4367) حكم حبس مستأنف، (39163) حكم غرامة، (12230) حكم مخالفة، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين ارتكبوا (5) حوادث متنوعة.

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وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، ضبط (230) قضية مخدرات بحوزة (252) متهم، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 6،860 كيلو جرام)، كمية من مخدر الحشيش وزنت (13،260 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،199 كيلو جرام )، كمية من مخدر البودرة وزنت (40 جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (595 جرام)، كمية من مخدر الإستروكس وزنت (2،825 كيلو جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (272 جرام)، (5607) قرص مخدر.

وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، ضبط (28) متهما، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة ضبط (16) متهم لممارستهم أعمال البلطجة، وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة ضبط (186) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (سيارتين، 5 دراجة نارية)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية ضبط (19118) مخالفة مرورية، وفى مجال فحص السائقين، تم فحص (95) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (18) منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وجاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.