مصر | إحباط بيع 31 ألف لتر سولار مدعم في السوق السوداء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر إحباط بيع 31 ألف لتر سولار مدعم في السوق السوداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

محملة بـ"31 ألف لتر سولار ".. تمكن ضباط الإدارة العامة للمرور من ضبط سيارة نقل "فنطاس" محملة بالسولار تم تجميعها من إحدى محطات الوقود بمحافظة القاهرة، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع.

وتمكنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور من ضبط سيارة نقل "فنطاس" بدون لوحات معدنية بمطلع الطريق الدائرى فى الإتجاه القادم من السلام إلى التجمع دائرة قسم شرطة الشروق، مُحملة بمواد بترولية 31 ألف لتر سولار، تم تجميعها من إحدى محطات الوقود كائنة بدائرة قسم شرطة السلام بمحافظة القاهرة، تمهيدًا للتصرف فيها بالبيع لأصحاب المصانع بمدينة السلام بالقاهرة، مُقابل مبالغ أعلى من قيمتها الحقيقية بالمخالفة للقانون.

وأمكن ضبط قائد السيارة، مالك السيارة، صاحب محطة الوقود الكائنة بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لا سيما جرائم التحايل والغش التجاري واستغلال السلع المدعمة.

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"وفاة شخصان وإصابة 17 آخرين، وإحداث تلفيات بـ'20 سيارة'".. هذا ما نتج عن حادث الطريق الدائري، الذي وقع وقت المغرب، يوم الإثنين الماضي، حيث تبين أنه حال سير سيارة نقل محملة بـ "السن"، بسرعة زائدة، أعلي الطريق الدائري إتجاه المنيب، كان السبب في وقوع الحادث لدي محاولة قائد السيارة النقل تهدئة السرعة... "معرفش يسيطر على الفرامل"، واصطدم بـ"20 سيارة مختلفة".

وأسفر الحادث عن إحداث تلفيات بجميع السيارات، ومصرع شخصان بعد تهشم سيارتهم بالكامل.. "العربية بقت خردة"، وإصابة 17 آخرين جري نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المستشفيات.

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كانت تلقت الإدارة العامة للمرور بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث سير ووجود كثافات مرورية عالية بالطريق.

اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة، دفع بتعزيزات مرورية لسحب الكثافات المرورية، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية عن أن الكثافات المرورية العالية إثر انقلاب سيارة محملة بكمية من "السن" بالطريق القادم من المعادي اتجاه المنيب.

وعززت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بقوات المرور، لرفع حطام الحادث الذي تسبب في توقف تام للطريق الدائري، كما تم الدفع بسيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، للمساعدة في رفع حطام الحادث ونقل المصابين إلى المستشفيات، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

كما انتقل اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، ومدير القطاع بجنوب القاهرة وعدد من القيادات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة للمرور، لمكان الحادث.

مصدر مسؤول بالإدارة العامة للمرور، أفاد في وقت سابق، بأن توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، بسبب انقلاب سيارة محملة بـ"السن"، نافيا اشتعال النيران بسيارة إطفاء، كما تم تداوله.

"الحمولة وقعت على العربيات الملاكي".. حسبما قال المصدر ذاته، بأن السيارة النقل المتسببة في توقف حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، كانت محملة بـ"السن"، ويسير قائدها بسرعة عالية بالطريق وقت المغرب، ولدى محاولة تهدئته السرعة، اختلت عجلة القيادة بيده مما أسفر عن انقلاب السيارة على عدد من السيارات الملاكي بالطريق، وحدوث شلل تام بالطريق الدائري.