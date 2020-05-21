مصر | صفقة العيد.. إحباط ترويج 90 طربة حشيش في الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي في الخميس 21 مايو 2020 02:31 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة العيد.. إحباط ترويج 90 طربة حشيش في الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمحافظة الإسماعيلية لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة بحوزته 90 طربة لمخدر الحشيش.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام "أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بمحافظة الإسماعيلية"، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، وأعدت مأمورية، وتمكنت القوات من ضبطه بمحيط مسكنه، بدائرة مركز شرطة الاسماعيليه، وبالتقتيش عثر بحوزته على (90 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلو جرام، مبلغ مالى).

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بنشاطه الإجرامي، وحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 750000 سبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وتروجيها.

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عقد قطاع السجون لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (228) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (300) نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

وجاء ذلك إستمرارًا لتنفيذ قرار عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة الإحتفال (بعيد تحرير سيناء 2020).