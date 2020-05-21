شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالموجود» مساعداً لوزير التضامن الاجتماعي لشئون المجتمع الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارا بندب أيمن عبدالموجود عابد رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات للعمل بوظيفة مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي.

ومن بين المهام والاختصاصات التي نص عليها القرار القيام بإعداد خطة لتطوير أداء منظمات المجتمع الأهلي بما يتفق مع القانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، بما يشمل مؤشرات قياس النتائج، والمساهمة في تطوير قاعدة بيانات كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي، والإشراف على تحديث بياناتها دورياً، وإنشاء سجل وأرشيف إلكتروني لكل مستندات الجمعيات والإتحادات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية، ورسم ومتابعة إجراءات تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، ومعاونة الوزير في متابعة أعمال الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بما يمكنها من القيام بدورها المنوط بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والمساهمة في إدارة ملف تنمية موارد الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وكسب التأييد لها وإعادة هيكلتها والتحديث الوظيفي لكافة الوظائف ذات الصلة والمساهمة في اعداد خطط الإحلال الوظيفي وتحديثها إلى جانب اعداد تقارير دورية عن التقدم الذي احرزته الوزارة في مجال العمل الأهلي.

وبنص القرار أيضا على دورة في مراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات والمبادرات بالوزارة المعنية بالعمل الأهلي بالتشاور مع الادارات المركزية والإدارات الفنية بالوزارة والمديريات وتقديم المقترحات في هذا الصدد إلى وزير التضامن الاجتماعي، والمساهمة في وضع استراتيجية مصر للعمل التطوعي وسياسات تنظيمه وخططه والإشراف على تنفيذها وتشجيع المجتمع الأهلي والجهات الحكومية على توفير فرص التطوع.

وكذلك المساهمة في وضع خطط وبرامج لتحقيق الاستدامة المالية لمؤسسات العمل الأهلي بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية بما يساهم قي تنفيذ الأنشطة التي تتفق مع خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي.إلى جانب الإشراف على ومتابعة أعمال نشاط حج الجمعيات المنفذ من خلال المؤسسة القومية لتيسير الحج بالوزارة والعرض أول بأول على وزير التضامن الاجتماعي بالإجراءات والنتائج وتمثيل الوزارة مع الجهات المعنية بهذا الشان.