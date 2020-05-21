شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: صرف 85% من مقررات شهر مايو حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وأنه تم صرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر مايو الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولاً بأول للمواطنين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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