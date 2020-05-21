شكرا لقرائتكم خبر عن «الكهرباء» تمنع دخول جميع المباني التابعة لها إلا بعد ارتداء الكمامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه يمنع دخول جميع العاملين والمترددين على مبنى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر وجميع الشركات التابعة في الفترة بعد عيد الفطر المبارك إلا بعد ارتداء الكمامة وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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