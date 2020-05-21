شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: لم نُهمِل القاهرة على حساب العاصمة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي أن جميع أنحاء الجمهورية تحت نظر جميع المسئوليين دون إهمال منطقة عن آخرى.
وقال السيسي في كلمته على هامش افتتاحه مشروع «بشاير الخير3»، بالاسكندرية: «لما عملنا العاصمة الجديدة قالوا بنهمل القاهرة، لا، احنا مش بنهمل أي حتة في مصر، كل حتة فيها تحت عينينا وعلى عينيا كلنا كمسئوليين».
وتابع قائلاً: «انتوا بلد في مواجهة مع مستقبلها، بلد عايزة الهمة.. الجدية..المسئولية والاخلاص».
ويتكون مشروع «بشائر الخير 3» من 11 ألف وحدة سكنية، و3 منشآت خدمية، بينها منشأة تعليمية ومستشفى و6 مساجد ومستشفى لعلاج الأهالي، إضافة إلى كنيسة ومركز شباب ومكتب بريد وأنشطة ترفيهية ومركز شباب، وتعد هذه المرحلة هي الأكبر، من حيث الوحدات السكنية التي ستنقل عددا كبيرا من الأهالي الذين يقطنون في المناطق الخطرة والتي كانت مهددة بالانهيار فوق رؤوسهم.
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الوضع في مصر
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اصابات
14,229
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تعافي
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وفيات
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