شكرا لقرائتكم خبر عن «إزاى تحطوا جوامع ربنا في مكان مخالف».. السيسي يعلق على إزالة مساجد بمحيط ترعة المحمودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة أن يتم محاسبة المخالفين.

وقال في كلمته خلال افتتاح مشروع «بشاير الخير3»، بالاسكندرية: «أنا بقول للمحافظ اعرف انت مين، ولمدير الأمن أعرف أنت مين، ومأمور القسم كمان، الأمن مش انك تمسك إرهابي أو مجرم ..الأمن إنك تمنع فاسد أن يفسد في الأرض وفي بلده».

وعن إزالة عدد من المساجد في محيط ترعة المحمودية، قال السيسي: «لما جينا نشوف موضوع ترعة المحمودية كان في جوامع موجودة.. وقالوا ازاي تشيلوا جوامع ربنا.. أنا بقول وانت ازاي تحط جوامع ربنا في مكان مخالف».

وتابع: «بناء الدولة القوية يتطلب تنفيذ القانون من جميع الأفراد ومحاسبتهم على ما يقومون به».