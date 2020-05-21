شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطالب بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء: «لو ماقبضتش عليه يبقى شكرًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالقبض على مرتكبي مخالفات البناء.

وقال الرئيس السيسي، في كلمته بافتتاح مشروع بشاير الخير «3» في الإسكندرية، إنه طالما لم يتم القبض على مرتكب المخالفة سيعود إلى تكاراها مجدداً.

وأوضح «السيسي»: «طالما ما قبضتش على مرتكب المخالفة هيعمل تاني، لو عندي 1773 مخاللفة يبقى يتم القبض على 1773 شخص، ما اتفقبض عليهم، يبقى شكرًا أهلا وسهلًا هيعمل تاني مخالفة».

وتابع «السيسي»: «أنا عارف إن ده عبء كبير على وزارة الداخلية، في الأول هيبقى عبء، لإن الناس مش متعودة منكم على كده، أقصد المخالفين طبعًا، لكن بعد فترة حالة الردع دي هتخلي عدد المخالفين يقل».