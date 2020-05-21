شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن مخالفات البناء: «هنفضل نجري وراء العشوائيات لبقية عمرنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة أخذ إجراءات حاسمة ضد كل المخالفين في مجال البناء.

وتابع في كلمته خلال افتتاح مشروع «بشاير الخير3»، بالاسكندرية: «من الضروري أخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين، لو في 10 آلاف مخالفة يبقي في 10 ألاف شخص تم القبض عليه، أنا بقولها وكل مصر تسمعها ويتحول للنيابة، احنا هنفضل نجري وراء العشوائيات لبقية عمرنا، لازم يكون هناك اجراءات حاسمة ضد المخالفين».

وكان السيسي وجه المحافظين على ضرورة دراسة تراخيص البناء قبل منحها للمواطنين، قائلاً: «من حقك كمحافظ تقول لا لو سمحت مش هطلع تراخيص إلا لما أدرس الموقف عندي، لما نشوف عدد المخالفات الموجودة أمر خطير جدا» .

ووجه السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة تعويض 2000 منزل متضررين من الوصلة الجديدة لميناء الإسكندرية.

وقال: «لو عايز تشيل المشهد الحالي من محور حركة الترعة أو الكوبري بتتكلم في 2000 وحدة في نجع الألومنيوم، تدفع تمنهم يا كامل ودولة رئيس الوزراء موجود، في إطار تطوير ميناء الإسكندرية ونسكن الناس ونخلي المنطقة دي ونبطن الترعة بحيث تبقى الحركة على المحور حرة».