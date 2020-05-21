شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لوزير التنمية المحلية عن طريقة إزالة المخالفات: «بتشيلوا حتة من البلكونة وخلاص» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بعدم عرض فيديوهات إزالة مخالفات البناء. وقال «السيسي» لـ«شعراوي»: «مش مناسب أعرض على المرصيين صور هدم المخالفات». وأوضح الرئيس أن عدد من الفيديوهات التي تتم إذاعتها لهدم المخالفات «شايل جزء من البلكونات وخلاص»، لافتًا إلى أنه «بقى في ثقافة للتعامل مع ده، تهد حتة وأجيب واحد تاني يبني الجزء اللي اتهد وخلاص». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 14,229

تعافي 3,742

وفيات 680

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