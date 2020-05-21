شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يهنئ السيسي بحلول عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
جاء في نص البرقية: «يسعدني ويشرفني أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات».
وأضاف: «وإننا يا سيادة الرئيس ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة، نعاهدكم على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء كي نواصل بكم ومعكم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كافة المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء».
واختتم رئيس الوزراء البرقية، قائلا: «دمتم يا سيادة الرئيس، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم».
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