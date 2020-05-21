شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا»: اكتشاف 32 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، اكتشاف 32 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، نصفهم مقيمين بمركز بني مزار، و6 بمركز ومدينة المنيا، و3 بمركز العدوة، والباقون موزعين على عدد من مراكز المحافظة .

أعلنت مستشفي الحجر الصحي بملوي، عن تعافي 6 مصابين بوباء كورونا، وعودتهم لمنازلهم .

وقرر المحافظ اللواء أسامة القاضي، إلغاء الحجر الطبي عن 3 مناطق بينهم أسر بقريتي البسقلون بالعدوة، وطمبو ببني مزار.

في سياق متصل، استقبلت جامعة المنيا، ألف مصري من العالقين بالخارج من مختلف محافظات مصر، والقادمين على 7 رحلات جوية من دولة الإمارات العربية.