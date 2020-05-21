شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن مخالفات البناء: من حق المحافظ وقف التراخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه على مدى سنوات طويلة لم يتجه ويفكر أي من المحافظين في وقف تراخيص البناء وخاصة المخالفة منها.

وتابع خلال افتتاحه مشروع «بشاير الخير 3»: «يا ترى المحافظين على مدى العشرين سنة اللي فاتت حد قال هوقف إصدار تراخيص لحد ما نتعامل مع التصور اللي إحنا فيه، لابد من تنفيذ القانون، بيقولك العمارة طلعت واتسكنت مش هنعمل حاجة، من حقك كمحافظ تقول لأ، شوف حجم الكثافة الموجود يسمح بالتنفيذ ولا لأ الناس تلتزم واللي عايز يبني أهلا وسهلا».

وتابع: «أنت لازم تعرف أنت مين، المحافظ من حقك تقولي لو سمحت مش هطلع تراخيص إلا لما أدرس الموقف عندي، لما نشوف عدد المخالفات الموجودة أمر خطير».