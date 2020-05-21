شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مقابر المنصورة «مسلمين وأقباط» خلال أسبوع عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد أمين الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة، بتعليمات من هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الخميس، غلق جميع المقابر الكائنة بنطاق الحى ( مسلمين، وأقباط ) «غلقًا كاملًا» وذلك خلال إجازة عيد الفطر في الفترة من 23 إلى 29 مايو الجارى أمام المترددين على المقابر والمعتادين زيارتها خلال المناسبات.

وقال «الدمرداش» في تصريحات صحفية، الخميس، إن القرار في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية، مشيرًا إلى أن القرار يستثنى جميع حالات الدفن بكافة المقابر سواء مقابر المسلمين أو الأقباط ويفتح لهم باب واحد فقط في حالة الدفن في أي وقت من أوقات اليوم خلال تلك الفترة.