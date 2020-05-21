شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بدر: ارتداء الكمامة داخل الجهاز شرط أساسي للتعامل مع المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر مقر، الخميس، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة، لمتابعة سير العمل، والتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس عمار مندور، حرص جهاز مدينة بدر على تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة من ارتداء الكمامات والتطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة العاملين والمتعاملين مع المركز، في ضوء جهود مجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنه يتم استقبال طلبات المواطنين بالمركز التكنولوجي يومياً، عدا أيام العطلات من الساعة الـ٩ صباحاً وحتى الساعة الـ12 ظهرًا.

ووجه رئيس الجهاز المواطنين بالالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة، كما يتم التعامل من خلال الأرقام الالكترونية، وذلك بالعدد الذي يضمن سلامة المواطنين والموظفين دون تكدس أو اختلاط، مع اعتبار ارتداء الكمامة شرط أساسي للتعامل مع المواطنين والموظفين.