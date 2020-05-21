شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع»: 95 ألف 526 مواطنًا سجلوا قراءة عداد الكهرباء اليكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء، أن إجمالي عدد مستخدمي تطبيق القارئ الذكي لتسجيل قراءة عداد الكهرباء باستخدام الهاتف المحمول الخاص بالمشتركين بلغ حتى الآن 95 ألف 526 مواطن يستخدمون التطبيق، وتمكنوا من تسجيل قراءة العداد اليكترونياً خلال شهر إبريل الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها، أن جميع القراءات التي يتم إرسالها من قبل مستخدمي التطبيق صحيحة بنسبة 100%، حيث إنها تعتمد على التقاط صوره لعداد الكهرباء الخاص بالمشترك وإرسالها فقط وفقا لدورة القراءة الخاصة بكل شركة توزيع كهرباء، وتوكد «شعاع» على استمرارها في استقبال قراءة عدادات الكهرباء اليكترونياً من خلال «القارئ الذكي» رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الشركة للتوسع في هذا التطبيق المجاني الذي يهدف إلى الوصول لأعلى مستوى من الدقة في تسجيل قراءة عدادات الكهرباء حفاظا على حق المواطن والدولة.

وأوضحت الشركة أن نسبة تفاعل المواطنين مع تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء بلغت خلال شهرى مارس وإبريل حوالي 90% من إجمالي عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن.

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل تطبيق القارئ الذكي لعداد الكهرباء مجانا من خلال Google play، ويحتاج التسجيل لأول مرة التقاط صوره لفاتورة كهرباء خاصة بالعداد الذي يتم تسجيل بياناته وإرسالها لشركة شعاع، ليتم تأكيد الطلب، وأخيرا يظهر على شاشة الهاتف المحمول موعد تسجيل قراءة عداد الكهرباء وفقا لدورة القراءة الشهرية الخاصة بالمشترك حيث يتميز «القارئ الذكي لعداد الكهرباء» المجاني، بأنه يعتمد على التقاط الصورة لتسجيل القراءة وهو ما يضمن الحصول على قراءة دقيقة بنسبة 100% لتجنب الخطأ الذي يقع فيها المشترك عند تسجيل قراءة العداد نتيجة عدم معرفته بطرق قراءة العداد، ونوع العداد كما أنه يقضي على كل الطرق الخاصة بالتلاعب في تسجيل القراءة لأنه لا يقبل إدخال أرقام أو تحميل صورة من الهاتف إنما يلتقط الصورة مباشرة.