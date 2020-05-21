شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حدائق أكتوبر يشن حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات الواقعة على حرم الطريق بمنطقتي أبناء الجيزة ومساكن عثمان، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وأضاف المهندس أشرف فتحي، أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات بهذه المناطق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، من أجل تسيير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، استمرار حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات لردع المخالفين، وأنه لا تهاون في إزالة التعديات والمخالفات.