شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تستضيف 537 من الطلاب الوافدين بالمدن الجامعية رغم تعليق الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن مدن الجامعة تستضيف 537 طالب وطالبة من 6 جنسيات مختلفة، هي: جنوب افريقيا- تشاد- شمال السودان- جنوب السودان- موريتانيا- سوريا، وذلك بعد تعليق الدراسة في الجامعات وتوقف حركة الطيران بين الدول، ويأتي ذلك انطلاقًا من دور مصر الثقافي والتعليمي.

وأوضح أن الطلبة الوافدين يبلغ عددهم 398 طالب ويقيمون بالمدينة الجامعية ببين السرايات ومدينة الرعاية ببولاق، والطالبات الوافدات عددهن 139 طالبة ويقمن بالمدينة الجامعية بميدان الجيزة.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة ترحب بطلابها الوافدين، باعتبارهم جزءًا من منظومة الطلاب الوافدين بالجامعة والتي تضم أكثر من 11 ألف طالب وافد، وأن الجامعة حريصة على توفير سُبل الإقامة والإعاشة المناسبة لهم من خلال توفير أماكن إقامة آمنة ومعقمة، وتوفير خدمات الرعاية الصحية خلال فترة تواجدهم في المدن الجامعية أو خارجها، مشيرًا إلى أنه تم توفير سيارة خاصة ومعقمة لشراء احتياجاتهم ومتطلباتهم من الخارج مثل العلاج أو استلام أموال مرسلة لهم، وذلك حتى لا يضطروا إلى الخروج بأنفسهم مع احتمالية تعرضهم للعدوى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم وجبتي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان الكريم.

كما أكد الدكتور الخشت، أن الجامعة وضعت منظومة رقابية فعالة لضمان التباعد الاجتماعي بين الطلاب الوافدين، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة داخل المدن الجامعية وتوجيه الطلاب الوافدين بالالتزام بكافة تعليمات الوقاية داخل المدن وخارجها، كما اهتمت الجامعة بجودة وسلامة الأغذية المقدمة لهم.

جامعة القاهرة تستضيف 537 من طلابها الوافدين بالمدن الجامعية

جامعة القاهرة تستضيف 537 من طلابها الوافدين بالمدن الجامعية

جامعة القاهرة تستضيف 537 من طلابها الوافدين بالمدن الجامعية