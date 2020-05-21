شكرا لقرائتكم خبر عن "شكرى" يبحث في اتصال هاتفى مع وزير خارجية بريطانيا تطورات الأوضاع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية بريطانيا "دومينيك راب"، حيث تناول الاتصال مُجمَل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين أكدا خلال الاتصال حرص القاهرة ولندن على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات، كما أشادا بالزخم الذي شهدته علاقات التعاون خلال المرحلة الماضية وأهمية مواصلة تطويرها من أجل تحقيق مصالح الشعبين والدولتين.

Advertisements

كما أشار حافظ إلى ما تناوله الاتصال من استعراض لعددٍ من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، حيث تمت مناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الحفاظ على حل الدولتين، كما تم تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وسُبل دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعيد الأمن والاستقرار هناك.

وأختتم حافظ تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري و"راب" تبادلا الرؤى حول كيفية التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، واتفقا على أهمية تكثيف التنسيق والتعاون على المستوى الدولي من أجل مواجهة انتشار الفيروس والحد من تداعياته على المستويات المختلفة.